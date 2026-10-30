BOLZANO. Il prezzo del gas supera i 100 euro al megawattora, praticamente triplicato rispetto a un anno fa, e le imprese altoatesine lanciano l'allarme. Il continuo aumento dei costi energetici, aggravato dalle tensioni geopolitiche internazionali, rischia di compromettere la competitività del sistema produttivo. A denunciarlo è Confindustria Alto Adige, che chiede interventi urgenti per sostenere le aziende e ridurre la dipendenza energetica dall'estero.

«I costi energetici stanno erodendo la capacità di competere delle nostre imprese sui mercati internazionali. Non solo nel confronto con le aziende di altri Paesi europei, ma soprattutto di Cina e Stati Uniti», sottolinea il presidente Alexander Rieper (nella foto, a sinistra). Una situazione particolarmente penalizzante per l'Italia, dove il prezzo dell'elettricità risente maggiormente delle quotazioni del gas rispetto ad altri Paesi europei.

Per affrontare l'emergenza, gli industriali chiedono di accelerare gli investimenti nelle energie rinnovabili e realizzare un mercato unico europeo dell'energia. «Gli aumenti dei prezzi del gas e del petrolio devono rappresentare uno sprone per sostenere con ancora maggior convinzione lo sviluppo delle rinnovabili, anche in Alto Adige», afferma Thomas Brandstätter (a destra, nell’immagine), delegato all'energia di Confindustria Alto Adige. Necessari anche il potenziamento delle reti elettriche e lo sviluppo di sistemi di accumulo.

Secondo Rieper, serve una politica industriale strutturale a livello europeo, nazionale e provinciale, accompagnata da misure immediate. Tra le richieste figurano sgravi fiscali e semplificazione burocratica, oltre all'utilizzo delle maggiori entrate pubbliche derivanti dai prezzi energetici per alleggerire i costi delle imprese e accelerare gli investimenti nella decarbonizzazione.