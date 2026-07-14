LAGUNDO. Si è svolto ieri sera, 13 luglio, nella sede dell'azienda Karl Pichler, il primo appuntamento del Laboratorio sul futuro dell'Alto Adige 2026, il ciclo di incontri promosso dalla Camera di commercio di Bolzano per approfondire le principali sfide economiche e sociali del territorio. Il tema scelto per l'esordio è stato "Donne forti – aziende forti: l'equilibrio tra famiglia e lavoro come fattore di successo", con un confronto dedicato al ruolo delle donne nel mondo del lavoro e agli strumenti per favorire una migliore conciliazione tra vita professionale e familiare.

Ad aprire l'incontro è stato il presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, che ha evidenziato come una politica aziendale attenta alle esigenze delle famiglie rappresenti un valore aggiunto sia per i lavoratori sia per le imprese. Sulla stessa linea Manuela Bertagnolli, responsabile delle risorse umane e componente del consiglio di amministrazione della Karl Pichler Spa, che ha sottolineato l'importanza di modelli di lavoro flessibili e di un contesto capace di rispondere ai nuovi bisogni delle famiglie.

Nel corso della serata Alexander Pöder, dell'Ire – Istituto di ricerca economica, ha illustrato i dati sulla conciliazione tra lavoro e famiglia in Alto Adige, soffermandosi sul doppio carico che grava ancora su molte donne e sulle difficoltà della cosiddetta "generazione sandwich", impegnata contemporaneamente nella cura dei figli e dei genitori anziani. Annemarie Kaser, presidente del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile, ha invece ribadito la necessità di una maggiore presenza femminile nei ruoli decisionali e di una condivisione più equa delle responsabilità familiari.

L'intervento conclusivo è stato affidato a Lisa Keiler, che ha presentato l'esperienza del progetto tirolese VerNetzT – Vereinbarkeit Netzwerk Tirol, illustrando come reti territoriali e collaborazione tra istituzioni e imprese possano sostenere le famiglie e valorizzare il contributo delle donne nel mercato del lavoro. Il ciclo di incontri proseguirà il 16 luglio a Gais e il 22 luglio a Termeno, con partecipazione gratuita previa iscrizione.