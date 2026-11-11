BOLZANO. Le imprese altoatesine resistono al rincaro di energia e carburanti, ma la crescita economica resta contenuta. Secondo il Barometro autunnale dell’IRE, l’Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano, il Pil provinciale aumenterà dello 0,8% sia nel 2026 sia nel 2027. L’indice di fiducia sale di cinque punti rispetto all’estate e raggiunge quota +20,9.

Il bilancio dell’anno è positivo per oltre nove imprese su dieci, grazie a fatturati in crescita in quasi tutti i settori. A sostenere le vendite sono la domanda interna ed estera, insieme ai rincari dei prezzi applicati per compensare i maggiori costi. Restano invece fermi gli investimenti. Nei primi nove mesi del 2026 gli occupati dipendenti sono stati in media quasi 240.400, l’1,8% in più su base annua, con una disoccupazione all’1,1%.

Per il 2027 il 92% degli operatori prevede una redditività almeno soddisfacente. Il turismo mostra le aspettative migliori, mentre costruzioni e commercio al dettaglio registrano più timori: in entrambi i comparti il 15% delle imprese teme risultati insoddisfacenti. Le aziende con meno di dieci addetti prevedono inoltre un calo dei volumi di vendita, a differenza delle realtà maggiori.

Sullo scenario pesano le tensioni internazionali e l’incertezza dei prezzi energetici. La previsione di crescita dello 0,8% formulata dall’IRE presuppone una parziale normalizzazione dei costi dell’energia. Il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, richiama la capacità di adattamento delle aziende e invita a puntare su «continua innovazione e flessibilità».