BOLZANO. Da 36 a 45 anni nella stessa azienda: sono le storie professionali dei 53 dipendenti che hanno ricevuto il Premio Economia Alto Adige nella mattinata di giovedì 29 ottobre 2026. La cerimonia si è svolta nel Salone d’onore di Palazzo Mercantile, con la consegna delle medaglie d’oro e dei diplomi da parte del presidente della Camera di commercio Michl Ebner e del presidente della Provincia Arno Kompatscher.

In testa alla lista figurano Brigitte Mair, di Sesto, da 45 anni al Bad Moos – Dolomites Spa Resort, e Franz Frei, con altrettanti anni alla Doppelmayr Italia di Lana. Premiati per 43 anni di servizio anche Wilfried Gander, della Val di Vizze, e Martin Siller, di Racines, entrambi alla Leitner di Vipiteno, e Reinhard Senoner, di Santa Cristina, alla Hofer Group.

Il riconoscimento valorizza l’esperienza e la continuità dei collaboratori, dando visibilità anche alle imprese nelle quali hanno costruito il proprio percorso. «I dipendenti di lungo corso rappresentano una colonna portante dell’economia altoatesina», ha sottolineato Ebner, esprimendo gratitudine per il contributo alla crescita delle aziende.

«Il successo di un’azienda è, prima di tutto, una storia fatta di persone», ha affermato Kompatscher. Il presidente della Provincia ha ricordato come competenze, esperienza e dedizione dei premiati abbiano contribuito negli anni a costruire il valore e la solidità delle rispettive realtà aziendali.