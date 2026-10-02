BOLZANO. Aluminium Bozen attende indicazioni dalla Provincia autonoma di Bolzano prima di decidere il proprio futuro. La proprietà lo precisa in una nota diffusa oggi, 2 ottobre, in risposta alle segreterie territoriali e alle rappresentanze sindacali aziendali di FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL. L’azienda sostiene di aspettare da diversi mesi, nonostante numerosi solleciti, informazioni sui programmi di sviluppo del progetto che riguarda l’area.

Il punto centrale è la concessione del terreno della fonderia. Per la proprietà, un quadro chiaro su questo aspetto è indispensabile per definire gli orientamenti aziendali e assumere decisioni. La posizione espressa lega dunque le prossime scelte agli elementi che dovranno arrivare dall’amministrazione provinciale, chiamata a chiarire le prospettive dell’area sulla quale insiste l’attività.

Nella comunicazione, Aluminium Bozen richiama anche il proprio legame con la storia industriale del capoluogo e dell’Alto Adige. Da decenni, sottolinea, contribuisce all’economia locale, offre lavoro a molte famiglie e sostiene una rete di fornitori e competenze radicata nella zona industriale. Un rapporto con il territorio che la proprietà considera un valore centrale e un riferimento per ogni scelta futura.

L’azienda annuncia che comunicherà i propri orientamenti non appena avrà ricevuto dalla Provincia le informazioni necessarie alle valutazioni di competenza. La nota non indica tempi per questo passaggio né anticipa decisioni sul futuro dello stabilimento: ribadisce invece la richiesta di conoscere i programmi relativi all’area prima di pronunciarsi.