APPIANO. Alla Cantina Colterenzio a Cornaiano, l'Associazione 50&Più Bolzano ha premiato complessivamente 21 persone per la loro lunga attività professionale nei settori del commercio, del turismo, della ristorazione e dei servizi. Con il riconoscimento "Maestri del Commercio", l'Associazione rende omaggio a persone che, nel corso di decenni, hanno contribuito con grande impegno, costanza e senso di responsabilità allo sviluppo del tessuto economico dell'Alto Adige. Al centro della cerimonia vi è stata la consegna delle Aquile d'Oro e delle Aquile di Diamante. Sono state conferite nove Aquile d'Oro per almeno 40 anni di attività professionale e dodici Aquile di Diamante per almeno 50 anni. Le carriere professionali delle persone premiate si estendono da 40 fino a ben 64 anni.

Aquila d'Oro: Marlene Dorfer, La Maiena Meran Resort, Marlengo; Helmuth Rainer, ex-collaboratore HGV, Merano; Dorotea Daverda, Resch Market, Collepietra; Ingrid Eisenstecken, Trachten Parschalk, Varna; Margareth Rederlechner, collaboratrice J. Gatterer GmbH, Brunico; Christian Ossanna, Ossanna GmbH, Val di Vizze; Markus Rabanser, Rabanser s.n.c. / Internet Service GmbH, Ortisei; Hartmut Überbacher, Überbacher Shop GmbH, Laion; Christina Spitaler, Mode Spitaler, Bressanone.

Aquila di Diamante: Karl Pfitscher, Schwarzer Adler, Silandro; Gottfried Schgaguler, Hotel Schgaguler, Castelrotto; Herbert Hintner, Ristorante Zur Rose/Osteria Platzegg, Appiano; Margot Rabensteiner, Ristorante Zur Rose/Platzegg, Appiano; Siegfried Dissertori, Hotel Schwarzschmied, Lana; Erika Mair, Spa & Relax Hotel Erika, Tirolo; Josef Nestl, Spa & Relax Hotel Erika, Tirolo; Paul Pizzinini, Hotel Rosalpina, San Cassiano; Johann Unterthurner, ditta Unterthurner, Naturno; Luis Trenkwalder, agente di commercio indipendente, Racines; Oskar Plangger, Alimentari Plangger, Tubre; Josef Trenkwalder, Trenkwalder Josef & Co. OHG, Racines / Walcher Bakery Shop & Bar, Campo di Trens