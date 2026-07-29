BOLZANO. L'abbattimento dei diaframmi delle due gallerie ferroviarie principali del Tunnel di base del Brennero (BBT) rappresenta un passaggio storico, ma il progetto potrà dirsi davvero compiuto soltanto con la realizzazione delle tratte di accesso e dei terminal necessari a renderlo pienamente operativo. È la posizione espressa da Confindustria Alto Adige all'indomani del collegamento tra Italia e Austria avvenuto il 28 luglio sotto il Passo del Brennero.

Per il presidente Alexander Rieper (a sinistra), il BBT è «un progetto strategico volto a collegare il nord e il sud dell'Europa». L'abbattimento dei diaframmi, sottolinea, «non è solo un passaggio simbolico, ma anche un avanzamento concreto verso il completamento di questa importante infrastruttura», oltre a rappresentare «una dimostrazione della forza innovativa, del know-how tecnologico e dell'efficienza delle imprese, degli ingegneri e dei tecnici coinvolti».

Secondo il vicepresidente con delega a infrastrutture e mobilità, Markus Kofler, è ora indispensabile proseguire con la stessa determinazione nella realizzazione delle opere di collegamento. «Il BBT diventerà un modello di successo solo se anche le tratte di accesso e i terminal di carico e scarico saranno completati in tempo». Rieper e Kofler evidenziano inoltre la necessità di garantire un'offerta ferroviaria competitiva, con collegamenti puntuali, affidabili e tariffe attrattive, affinché il nuovo tunnel venga utilizzato in modo efficiente.

Confindustria Alto Adige richiama infine la necessità di una strategia condivisa tra Italia, Austria e Germania per la gestione del traffico transfrontaliero, ritenendo che «divieti unilaterali e distorsivi della concorrenza» non rappresentino la soluzione. Allo stesso tempo, gli industriali ricordano che anche la mobilità su gomma continuerà ad avere un ruolo fondamentale e chiedono nuovi investimenti sull'infrastruttura autostradale, con sistemi intelligenti di gestione del traffico, barriere e asfalti antirumore e il potenziamento della rete di ricarica per i veicoli elettrici.