BOLZANO. Il via libera della Commissione legislativa all'assestamento del bilancio della Provincia di Bolzano, che per la prima volta supera gli 11 miliardi di euro, incassa il plauso di Confindustria Alto Adige. Per il presidente Alexander Rieper, il risultato è frutto della solidità del sistema economico locale e offre ora l'opportunità di ridurre il peso fiscale su famiglie e imprese.

Secondo Rieper, la riduzione dell'addizionale Irpef annunciata dalla Giunta provinciale rappresenta un passo nella giusta direzione. "Gli sgravi fiscali sono la forma di sostegno più efficace e immediata", afferma il presidente degli industriali, sottolineando come il provvedimento possa aumentare il reddito disponibile dei lavoratori, rafforzare il potere d'acquisto e migliorare la competitività del territorio. Confindustria chiede però di estendere questo approccio anche alle aziende, intervenendo sull'Irap, ricordando che in Trentino l'aliquota è fissata al 2,68% con ulteriori agevolazioni per le imprese più virtuose.

L'associazione evidenzia inoltre come le maggiori risorse disponibili debbano essere utilizzate per affrontare le sfide future. Tra le priorità indicate figurano gli investimenti nella transizione energetica, nella digitalizzazione e nella formazione, considerati elementi essenziali per sostenere la competitività dell'Alto Adige e garantire una crescita economica stabile nel lungo periodo.

Infine, Confindustria richiama l'attenzione sulla necessità di mantenere sostenibili i conti pubblici. Per questo Rieper propone l'avvio di una spending review, con l'obiettivo di liberare nuove risorse da destinare agli investimenti strategici e alle spese in conto capitale, favorendo uno sviluppo duraturo a beneficio del territorio e delle future generazioni.