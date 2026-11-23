BOLZANO. Il Black Friday riempie i negozi e fa crescere le vendite, ma rischia di presentare il conto a dicembre. A lanciare l'allarme è Philipp Moser, presidente dell'Unione commercio turismo servizi Alto Adige, che invita a valutare gli effetti delle promozioni sui guadagni dei commercianti durante il periodo natalizio.

Secondo i dati di Confcommercio, il 65,2% degli italiani intende approfittare degli sconti, contro il 70,2% dello scorso anno. La spesa media prevista è di 262 euro, soprattutto per abbigliamento (56,2%) e prodotti elettronici (53,5%). Numeri che confermano l'importanza commerciale di un appuntamento ormai esteso a un'intera settimana.

Il problema riguarda soprattutto i regali di Natale. Ben il 70% degli acquirenti utilizza infatti il Black Friday per anticipare gli acquisti delle festività, rispetto al 66,7% dell'anno precedente. «Non ogni euro speso a novembre rappresenta un euro in più per il commercio», avverte Moser, sottolineando come gli sconti possano sottrarre vendite a prezzo pieno al mese di dicembre.

Per i negozi dell'Alto Adige, dunque, la sfida è trovare un equilibrio tra promozioni e redditività. Il Black Friday permette di aumentare il fatturato e smaltire le scorte, ma può ridurre i margini di guadagno. «Alla fine, ciò che conta non è soltanto quanto si fattura, ma soprattutto quanto rimane effettivamente nelle casse dell'azienda», conclude Moser.