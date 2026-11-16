BOLZANO. Tre giovani laureati premiati per le loro ricerche sull'economia altoatesina. Sono Sarah Pitscheider, Camillo Cervigni e Lea Held i vincitori della quindicesima edizione del concorso promosso dall'IRE, l'Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. Durante la cerimonia ciascuno ha ricevuto 1.500 euro e un attestato per il proprio lavoro.

Sarah Pitscheider, di Malles, ha analizzato i fattori che influenzano la soddisfazione dei turisti nei piccoli comprensori sciistici, prendendo come esempio Watles. Dallo studio emerge l'importanza della qualità delle piste, dell'atmosfera familiare e del legame emotivo con la località, elementi che favoriscono il ritorno dei visitatori.

Camillo Cervigni, di Bolzano, ha invece approfondito la diffusione delle energie rinnovabili in Alto Adige, analizzando i dati dei comuni dal 2000 al 2021. La ricerca evidenzia il ruolo decisivo degli incentivi economici e dell'esempio delle amministrazioni vicine. Lea Held, della Baviera, ha studiato le trasformazioni in Val Gardena e Val Badia, rilevando come la crescita del turismo abbia inciso profondamente su lavoro, abitazioni, prezzi ed equilibri culturali.

«Le tesi affrontano tematiche centrali per il futuro dell'Alto Adige e offrono nuovi spunti per il dibattito politico-economico», ha sottolineato Georg Lun, direttore dell'IRE. La prossima edizione del concorso aprirà le iscrizioni dal 1° dicembre 2026 al 31 gennaio 2027, con tre nuovi premi da 1.500 euro.

(nella foto, da sinistra, Georg Lun, direttore dell’IRE, con il vincitore Camillo Cervigni e le vincitrici Sarah Pitscheider e Lea Held)