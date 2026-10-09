BOLZANO. Basta blocchi e divieti al Brennero, serve una strategia europea per gestire il traffico dei mezzi pesanti e ridurre i costi per le imprese. È la richiesta avanzata da Mirko Siviero, presidente di CNA Fita Trentino Alto Adige, agli Stati Generali dell'Autotrasporto di Roma. Nel 2025 il corridoio è stato attraversato da 2,4 milioni di camion e 12 milioni di automobili, mentre le restrizioni austriache e i lavori sul ponte Lueg continuano a complicare la circolazione. Secondo le stime di Uniontrasporti, i danni per le imprese italiane di trasporto merci hanno superato 1,8 miliardi di euro negli ultimi cinque anni.

«Il Brennero non è una questione esclusivamente regionale, ma uno dei principali corridoi del mercato unico europeo», sottolinea Siviero. Le limitazioni imposte dall'Austria, il dosaggio dei camion e le difficoltà infrastrutturali provocano ritardi, maggiori costi e problemi nella programmazione dei viaggi. CNA Fita propone quindi un tavolo trilaterale tra Italia, Austria e Germania, con il possibile coinvolgimento della Commissione europea, per individuare regole condivise lungo l'intero asse Monaco-Brennero-Verona.

Tra le sei proposte presentate spicca l'introduzione di pedaggi variabili sull'A22, con tariffe più basse nelle ore meno congestionate e più elevate nei momenti di punta, da valutare per camion e automobili. L'associazione chiede inoltre uno studio indipendente sulle emissioni prodotte dalle code e dalle ripartenze, un'analisi della capacità effettiva del corridoio nelle 24 ore e l'estensione del progetto BrennerLEC, basato sulla gestione dinamica dei limiti di velocità. Prevista anche una verifica degli effetti delle restrizioni tirolesi sulla concorrenza tra imprese locali e operatori di transito.

La proposta arriva mentre resta aperta la controversia tra Italia e Austria davanti alla Corte di giustizia europea. Per CNA Fita, tuttavia, non bisogna attendere la sentenza per avviare un confronto politico e tecnico. «Non chiediamo di ignorare i problemi ambientali o le esigenze delle comunità locali. Chiediamo di affrontarli con strumenti efficaci, misurabili e condivisi», conclude Siviero. L'obiettivo è distribuire meglio i flussi, tutelando ambiente e sicurezza senza penalizzare il lavoro e la competitività delle imprese.

(nella foto, da sinistra Mirko Siviero, presidente CNA Fita Trentino Alto Adige, agli Stati generali dell’Autotrasporto insieme a Michele Santoni, presidente di CNA Fita Nazionale, Matteo Fabbri, Davide Pecci e Mauro Concezzi)