BOLZANO. La Camera di commercio di Bolzano ha ospitato una tappa del "Giro d'Italia delle donne che fanno impresa", l'iniziativa itinerante promossa da Unioncamere insieme ai Comitati per l'imprenditoria femminile delle Camere di commercio di Bolzano e Trento. Al centro dell'incontro il tema della sostenibilità come leva di crescita per le imprese femminili, con un approfondimento sugli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG).

L'evento, inserito nel Piano nazionale dell'imprenditoria femminile e finanziato con risorse del PNRR, ha coinvolto imprenditrici, aspiranti imprenditrici, professioniste, startupper, manager e rappresentanti del mondo dell'innovazione. L'obiettivo è stato quello di rafforzare competenze e conoscenze delle micro e piccole imprese guidate da donne, favorendo al tempo stesso la creazione di nuove reti di collaborazione.

Ad aprire i lavori sono stati il presidente della Camera di commercio di Bolzano Michl Ebner, la presidente del Comitato per l'imprenditoria femminile Annemarie Kaser e la coordinatrice del Comitato della Camera di commercio di Trento Helga Caldonazzi. «Questa iniziativa rafforza il networking tra le imprenditrici di Bolzano e Trento, favorendo nuove collaborazioni e l'accesso ai servizi offerti dalle reti di supporto, con un focus sui più recenti strumenti europei per la rendicontazione della sostenibilità», hanno evidenziato.

Nel corso dell'incontro sono intervenute Sarah Russo, docente della University of Manchester, che ha illustrato il ruolo degli standard ESG e del modello VSME per le piccole imprese, Mara Rinner, che ha affrontato il tema della sostenibilità come valore d'impresa, e Caterina Sperandio, che ha presentato il progetto europeo WomenESEPack e i percorsi formativi gratuiti del WIFI. I lavori si sono conclusi con una tavola rotonda dedicata alle sfide e alle opportunità dell'imprenditoria femminile, moderata dal vicesegretario generale della Camera di commercio Luca Filippi.