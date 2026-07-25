BOLZANO. “Ai Mondiali di calcio non ho saputo per chi fare il tifo, non essendoci la nazionale, adesso, in questi campionati invece lo so: è l’Alto Adige”, ha sorriso a Michl Ebner, Marco Galateo e poi ha guardato ad uno ad uno i ragazzi e le ragazze che porteranno a Shanghai il meglio del nostro artigianato dentro una sfida che li farà gareggiare con falegnami, pittori, meccanici, giardinieri di tutto il mondo.

Insomma, c’è una squadra che porterà laggiù anche il senso di una tradizione e pure la forza di un elemento tra i più caratterizzanti di questo territorio: la formazione. È da questa geografia di qualità che 15 giovani tra i 22 e i 25 anni, attivi in 13 professioni, stanno preparandosi alla partenza per i WorldSkills 2026 nella metropoli cinese, vale a dire i campionati mondiali dei mestieri, che tengono insieme sapienze antiche e moderne, visto che ci saranno anche programmatori, esperti digitali e tutte quelle attività che coniugano preparazione tecnica e creatività anche manuale.

È stata la Camera di commercio, che insieme alla Provincia supporta questa nuova impresa che tiene insieme economia, piccole imprese e qualità territoriale, ad avviare il percorso verso Shanghai, ieri mattina.

“Tutti questi concorrenti – ha commentato Michl Ebner, presidente della Camera di commercio – sono in fondo veri ambasciatori del nostro sistema formativo e, appunto, della nostra stessa economia”.

Ha aggiunto Marco Galateo: “La nostra squadra ha conquistato la sua qualificazione contando sul talento – ha chiarito il vicepresidente provinciale – ma anche su un sistema di apprendistato che molti ci invidiano”.

In Cina, dopo aver conquistato il diritto alla partecipazione in seguito a un confronto con gli artigiani delle altre province italiane, l’Alto Adige troverà più di 1.400 partecipanti provenienti da 73 Paesi e appartenenti a 64 categorie professionali.

Eccoli, i “campioni” altoatesini: Michael Beneduce (Progettista meccanico CAD - Lana), Mattias Celandroni (Robot Systems Integration - Brunico), Florian Feichter (Tecnico termosanitario e di ventilazione - Rasun-Anterselva), Liam Fiechter (Grafico multimediale – Casateia presso Racines), Franziska Gschnitzer (Fiorista - Mareta/Racines), Manuela Kerschbaumer (Giardiniera paesaggista - Velturno), Annika Kofler (Acconciatrice - Laives), Felix Larcher (Hotel reception - Merano), Jana Mair (Giardiniera paesaggista - Val Sarentino), Noah Pillon (Pittore edile e verniciatore - Meltina), Fabian Stolzlechner (Meccatronico d’auto - San Giacomo in Valle Aurina), Vera Unterfrauner (Digital Construction - BIM - Velturno), Maximilian von Ferrari (Robot Systems Integration - Caldaro), Jonas Wenter(Falegname - Collepietra) e Matthias Widmann (Muratore - Rodengo).

In loro rappresentanza, ieri alla Camera di commercio c’erano, tra gli altri, Jana Mair, Manuela Kerschbaumer, entrambe giardiniere paesaggiste, e Noah Pillon, pittore edile.

“Da questi WorldSkills – hanno spiegato – proveremo anche a portare a casa esperienze e confronti con gli altri rappresentanti dei mestieri da tutto il mondo”.

Ad accompagnare la squadra, Jasmine Fischnaller, delegata altoatesina dei campionati, e Thomas Pardeller, tecnico della squadra.

Ora gli ultimi “allenamenti” e poi la partenza: il via dei campionati è previsto il 22 settembre, con conclusione il 27 settembre.