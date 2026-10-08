BOLZANO. Ristori alle imprese, incentivi per rinnovare i mezzi e una riduzione territoriale delle accise concordata con lo Stato. Sono le richieste di CNA Alto Adige Südtirol alla Provincia per contrastare il caro carburanti. Il presidente Cristiano Cantisani sollecita la Giunta ad analizzare le ragioni dei prezzi locali, che secondo un’analisi di CNA nazionale superano la media italiana, e a informare le autorità competenti sui controlli.

Secondo Cantisani, la Provincia, pur non fissando prezzi e accise, riceve nove decimi del gettito su benzina, gasolio e GPL per autotrazione venduti sul territorio. Da qui la proposta di compensare, in tutto o in parte, la minore entrata statale legata a un taglio delle accise. L’alternativa indicata è il modello del Friuli Venezia Giulia, con ristori alle aziende e sconti alla pompa per i residenti.

Per taxi e Ncc il carburante può incidere fino al 30% dei costi aziendali, quota talvolta superata nel trasporto merci. I tassisti valutano ritocchi alle tariffe extraurbane d’intesa con i Comuni. CNA chiede contributi per veicoli elettrici o ibridi e ipotizza ristori provinciali legati ai litri consumati o ai chilometri percorsi.

Il rincaro colpisce anche artigiani e piccole imprese che usano furgoni e camion per il proprio lavoro: secondo CNA, l’aumento medio è tra il 6 e il 10% dei costi complessivi. Edili, vetrai e serramentisti segnalano difficoltà sui preventivi già concordati. C’è chi valuta di vendere un camion, chi seleziona le trasferte e chi raggruppa gli interventi per contenere le spese.