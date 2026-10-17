BOLZANO. La crisi dei carburanti rischia di estendersi anche al Trentino Alto Adige, con pesanti conseguenze per famiglie, imprese e lavoratori. A lanciare l'allarme è la Federazione lavoratori pubblici (Flp), che sollecita interventi immediati per contenere consumi e spese energetiche. Secondo le stime richiamate dal sindacato, il rincaro dei carburanti potrebbe comportare nel 2026 un aggravio di circa 350 milioni di euro per l'intera regione rispetto al 2025.

La preoccupazione nasce dalle notizie sulle difficoltà di approvvigionamento e sulle proteste degli autotrasportatori e degli agricoltori nel Centro-Sud. La Flp teme che le conseguenze possano raggiungere anche il territorio regionale, già alle prese con rallentamenti e code lungo l'autostrada del Brennero. Per questo il sindacato torna a chiedere alla politica locale misure concrete per ridurre gli spostamenti quotidiani.

Tra le proposte figurano il potenziamento dello smart working, l'utilizzo delle videochiamate per accedere agli sportelli pubblici senza muoversi da casa e una maggiore digitalizzazione dei servizi, anche attraverso l'intelligenza artificiale. La Flp suggerisce inoltre di svolgere da remoto le almeno 40 ore annuali di formazione obbligatoria dei dipendenti pubblici. A livello nazionale è stata inviata una richiesta al ministro Paolo Zangrillo per ampliare il lavoro agile nelle amministrazioni.

Il sindacato ha chiesto anche un'audizione al presidente della Regione Arno Kompatscher e ai consiglieri regionali. Per i rappresentanti della segreteria G. Vetrone e C. Urgesi, l'autonomia regionale dovrebbe consentire interventi senza attendere decisioni da Roma. L'obiettivo è alleggerire i bilanci familiari e aziendali, ridurre il traffico e limitare i consumi energetici.