BOLZANO. Camion fermi nei piazzali non per uno sciopero, ma perché le imprese potrebbero non avere più i soldi necessari per acquistare il gasolio. È l’allarme lanciato da Cna Fita Trentino Alto Adige, secondo cui senza interventi immediati numerose aziende di autotrasporto rischiano nei prossimi mesi di esaurire la liquidità.

L’associazione riconosce lo sforzo del Governo attraverso i crediti d’imposta e il taglio delle accise, giudicando però queste misure insufficienti davanti all’aggravarsi della crisi energetica e all’aumento dei costi operativi. La proposta è un Patto sociale sui carburanti che sostenga le piccole e medie imprese, distribuisca correttamente i maggiori oneri lungo la filiera e contrasti le speculazioni.

Tra le richieste figurano l’applicazione vincolante del fuel surcharge, con un calcolo pubblico e trasparente, risorse straordinarie per la liquidità di tutte le imprese e crediti d’imposta più semplici e rapidi. Cna Fita sollecita inoltre l’aggiornamento dei valori indicativi dei costi, un piano nazionale contro i furti di gasolio nelle aree di sosta e un’iniziativa europea per ottenere deroghe fiscali temporanee.

«Il fermo resta sempre l’extrema ratio, ma il rischio concreto è che i camion si fermino perché le imprese non hanno più risorse per fare rifornimento», avverte il presidente regionale Mirko Siviero. Le piccole aziende, aggiunge, oggi non riescono a programmare investimenti: il parco mezzi invecchia, la successione d’impresa perde attrattività e, nonostante la crescita del mercato del trasporto merci, molte realtà potrebbero essere escluse a causa delle condizioni strutturali del Paese.