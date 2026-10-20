BOLZANO. Sparkasse distribuirà nel prossimo mese di novembre un acconto sui dividendi dell’esercizio 2026 pari a circa 10 milioni di euro, corrispondenti a circa 16,8 centesimi per azione, al lordo delle ritenute e delle imposte. La decisione è stata assunta dal Consiglio di amministrazione della banca.

L’importo si aggiunge ai 30,6 milioni di euro già distribuiti nello scorso mese di maggio, portando il totale dei dividendi pagati nel corso del 2026 a circa 40,6 milioni di euro. Una scelta che conferma la volontà dell’istituto di remunerare gli azionisti alla luce dei risultati economici raggiunti.

«I risultati del primo semestre confermano il buon andamento economico e patrimoniale dell’esercizio 2026 e siamo confidenti che l’anno si chiuderà con soddisfazione», ha dichiarato il presidente di Sparkasse, Gerhard Brandstätter, commentando la decisione del Consiglio di amministrazione.

«Sparkasse intende perciò fornire ai propri azionisti, attraverso la distribuzione di un acconto sui dividendi 2026, un segnale che siamo sicuri verrà apprezzato», ha aggiunto Brandstätter. L’operazione si inserisce nella politica di distribuzione anticipata dei dividendi avviata nel 2024 e confermata nel 2025.