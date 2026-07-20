GAIS. La Camera di commercio di Bolzano prosegue il percorso del Laboratorio sul futuro dell'Alto Adige 2026, dedicato quest'anno al tema "Donne forti – aziende forti: l'equilibrio tra famiglia e lavoro come fattore di successo". Il secondo appuntamento si è svolto nei giorni scorsi presso l'azienda Schwärzer di Gais, con un confronto sulle strategie per migliorare la conciliazione tra vita privata e professionale e valorizzare il potenziale delle donne nel mercato del lavoro.

Ad aprire l'incontro è stato il presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, che ha evidenziato come la disponibilità di personale qualificato rappresenti una delle principali sfide per il sistema economico altoatesino. Secondo Ebner,

“le imprese che creano condizioni favorevoli per famiglie e promuovono attivamente la conciliazione tra vita privata e lavoro rafforzano la loro attrattività come datori di lavoro. Allo stesso tempo, creano importanti presupposti per la continuità occupazionale nel lungo periodo di collaboratrici e collaboratori qualificati”.

Sulla stessa linea anche Margit Schwärzer, amministratrice delegata dell'omonima impresa, che ha sottolineato come un numero crescente di donne ricopra oggi ruoli di responsabilità anche in settori tradizionalmente maschili. Per sostenere questa evoluzione, ha spiegato, è necessario creare condizioni che rendano più semplice conciliare gli impegni familiari con quelli professionali e favoriscano l'accesso a incarichi dirigenziali o all'imprenditoria.

Nel corso dell'incontro Thomas Schatzer, dell'IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio, ha illustrato i dati sulla situazione altoatesina, evidenziando come il lavoro di cura continui a gravare prevalentemente sulle donne, come dimostra il più elevato ricorso al lavoro part-time. Per questo motivo è fondamentale sviluppare modelli organizzativi più flessibili e diffondere strumenti come l'audit famigliaelavoro, promosso dalla Camera di commercio insieme all'Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Bolzano, per incentivare politiche del personale attente alle esigenze familiari.

La presidente del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile, Annemarie Kaser, ha ribadito che la conciliazione tra lavoro e famiglia deve diventare una priorità strategica per le aziende, attraverso una cultura organizzativa orientata alla flessibilità. Un obiettivo che, ha ricordato, coinvolge non solo le imprese ma anche le istituzioni e l'intera società.

L'intervento conclusivo è stato affidato a Dana Müller, responsabile del Centro dati per la ricerca dell'Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung di Norimberga. Presentando le esperienze maturate in Germania, ha spiegato che le misure aziendali a favore delle famiglie favoriscono un rientro più rapido delle madri nel mondo del lavoro, riducono il rischio di cambiare datore di lavoro e incentivano anche i padri a usufruire del congedo parentale. Un ruolo determinante, ha aggiunto, spetta ai dirigenti, chiamati a promuovere concretamente queste politiche.

L'ultimo appuntamento del Laboratorio sul futuro dell'Alto Adige 2026 è in programma mercoledì 22 luglio 2026 alle ore 18 presso le Roner Distillerie di Termeno. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria.