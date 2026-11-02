BOLZANO. Un bilancio provinciale da 9,17 miliardi di euro, il più ricco di sempre, rappresenta secondo Confindustria Alto Adige un’occasione per intervenire sulla pressione fiscale e sostenere famiglie e imprese. A sottolinearlo è il presidente Alexander Rieper, che rilancia la richiesta di sgravi e semplificazioni, con particolare attenzione al sistema produttivo locale.

«Sgravi fiscali, semplificazioni amministrative e una diminuzione degli oneri burocratici rappresentano il sostegno più rapido ed efficace. Questo vale sia per le famiglie sia per le imprese», afferma Rieper, commentando il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano.

Per il mondo industriale, la priorità è ridurre l’aliquota Irap, così da alleggerire il carico fiscale sulle aziende e favorire gli investimenti. «Una riduzione dell’aliquota Irap è quindi un chiaro segnale nei confronti di quelle aziende che garantiscono posti di lavoro di qualità, investono nell’innovazione e, attraverso le loro esportazioni, fungono da ambasciatrici dell’Alto Adige nel mondo», evidenzia il presidente.

La richiesta si inserisce nel confronto in corso con le istituzioni e le rappresentanze sociali. Confindustria Alto Adige si dice infatti disponibile a proseguire il dialogo per individuare una soluzione condivisa.

«Su questo siamo in dialogo con le parti sociali e la classe politica e siamo fiduciosi che si possa trovare una buona soluzione comune», conclude Rieper.