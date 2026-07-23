Fiducia in calo per le cooperative agricole altoatesine nell’estate 2026. Le previsioni delle cooperative agricole dell’Alto Adige sulla redditività e sui prezzi alla produzione nell’anno in corso risentono della crescita dei costi energetici e della debolezza dei fatturati, in particolare nel settore vitivinicolo. È quanto emerge dall’ultima rilevazione del Barometro dell’economia dell’Ire - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano.



Comparto frutticolo

Nel comparto frutticolo, la commercializzazione del raccolto 2025 è proceduta a lungo in modo positivo, ma negli ultimi mesi è divenuta via via più impegnativa. Le elevate giacenze di mele in Europa, una domanda contenuta e le incertezze internazionali hanno inciso sulle vendite.

In quest’ultima fase della stagione di commercializzazione prima del nuovo raccolto, l’attenzione è rivolta alla vendita delle quantità residue. A giugno le giacenze di mele nei magazzini del Trentino Alto Adige risultavano infatti superiori di circa il 25 per cento rispetto ai livelli degli ultimi due anni, pur con forti differenze a livello varietale.

Il raccolto dell’anno in corso dovrebbe beneficiare delle condizioni climatiche favorevoli finora registrate. Nel complesso, la redditività del settore frutticolo e i prezzi corrisposti ai contadini dovrebbero risultare soddisfacenti, ma raramente davvero buoni.

A incidere sono anche gli effetti dell’inflazione sui consumi e l’incremento dei costi di trasporto, imballaggio e produzione.



Settore lattiero-caseario

Nella prima parte dell’anno le cooperative lattiero-casearie hanno dovuto fronteggiare il deciso calo delle quotazioni internazionali del latte.

Il parziale miglioramento registrato negli ultimi due mesi e le elevate temperature estive, che favoriscono il consumo di latticini freschi, dovrebbero sostenere una ripresa dei fatturati sul mercato italiano, mentre per le vendite all’estero si prevede una diminuzione.

La redditività del settore lattiero-caseario è inoltre gravata dal forte aumento dei costi di produzione a seguito della crisi in Medio Oriente, in particolare per energia e materiali da imballaggio.

Allo stesso tempo risulta difficile trasferire questi costi sul mercato, con effetti negativi sui prezzi alla produzione pagati agli allevatori.

Quest’anno l’attività di investimento dovrebbe aumentare rispetto al 2025 e concentrarsi soprattutto sui fabbricati.



Settore Vinicolo

Un terzo delle cantine sociali altoatesine lamenta per quest’anno una redditività insoddisfacente.

Nel settore vitivinicolo la dinamica dei fatturati continua infatti a risentire della debolezza della domanda di vino, sia sul mercato locale altoatesino sia all’estero.

Il calo dei consumi è legato in parte all’erosione del potere d’acquisto di turisti e famiglie causata dall’inflazione, e in parte alla diffusione di nuove abitudini di consumo tra le giovani generazioni.

A pesare sono anche gli effetti dei dazi americani e delle tensioni geopolitiche internazionali sull’export.

«Dopo alcuni anni molto positivi, il settore agricolo altoatesino è alle prese con nuove sfide. È importante continuare a investire sulla qualità dei prodotti e sulla formazione degli agricoltori e delle agricoltrici, al fine di mantenere un vantaggio competitivo in contesti di mercato più difficili», sottolinea Michl Ebner, presidente della Camera di commercio di Bolzano.

«Anche se le aspettative a breve termine sono prudenti, guardo al futuro con fiducia. Le nostre aziende agricole sono nelle migliori condizioni per affermarsi anche su mercati difficili. Occorre continuare a puntare sulla qualità, sulla commercializzazione diretta e attraverso le cooperative, sulla diversificazione delle attività, sulla ricerca, sull’innovazione, sulla formazione e sulle **nuove tecnologie».

«Riguardo alla collaborazione con il turismo, siamo sulla strada giusta», afferma Daniel Gasser, presidente dell’Unione agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi (Bauernbund).