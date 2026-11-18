BOLZANO. Gli attacchi informatici, le tensioni sui mercati energetici e la dipendenza da tecnologie e risorse strategiche esterne rappresentano rischi sempre più concreti per l'economia europea e altoatesina. A lanciare l'allarme è Confindustria Alto Adige, che durante l'ultima riunione del Consiglio di Presidenza ha affrontato il tema della sicurezza economica e della necessità di rafforzare l'indipendenza dell'Europa.

«Gli eventi attuali mettono in luce quanto possano essere vulnerabili le infrastrutture nevralgiche e i sistemi economici», sottolinea il presidente Alexander Rieper. «Le imprese subiscono attacchi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ogni giorno devono far fronte a centinaia di minacce. La difesa da questi attacchi non può essere affidata alle sole imprese, ma dobbiamo affrontarla insieme all'amministrazione e alle istituzioni pubbliche, attraverso un posizionamento comune su tutti i livelli».

Secondo Confindustria Alto Adige, la risposta deve arrivare da una strategia europea capace di ridurre le dipendenze esterne e rafforzare la competitività. «Gli ultimi anni hanno dimostrato che le dipendenze in tema di energia, materie prime, tecnologie, piattaforme digitali o infrastrutture critiche comportano rischi considerevoli. Nessuno Stato può affrontare queste sfide da solo», osserva Rieper, chiedendo investimenti e infrastrutture comuni, un mercato europeo dell'energia e dei capitali e un sistema continentale di pagamento digitale.

Un ruolo centrale, in questa prospettiva, spetta all'industria, considerata indispensabile per garantire innovazione, competenze tecnologiche e autonomia economica. «L'Europa ha bisogno di una chiara politica industriale a tutti i livelli: locale, nazionale e comunitaria», ribadisce Rieper. «Un'industria forte e innovativa è il presupposto fondamentale per poter plasmare autonomamente il nostro futuro economico e tecnologico e garantire la nostra competitività a lungo termine». Da qui la richiesta di condizioni affidabili, investimenti mirati e un impegno concreto delle istituzioni a sostegno del sistema produttivo.