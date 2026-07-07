BOLZANO. Oltre un miliardo di euro per investimenti e misure a favore di cittadini, imprese e servizi pubblici. È questo il cuore dell'assestamento del bilancio di previsione 2026 illustrato oggi dal presidente della Provincia Arno Kompatscher alla Commissione legislativa del Consiglio provinciale, insieme al rendiconto finanziario.

L'assestamento mette a disposizione complessivamente 1,029 miliardi di euro, resi possibili dal buon andamento dell'economia altoatesina e dagli accordi finanziari con lo Stato. "La Provincia dispone di una situazione di bilancio molto solida", ha evidenziato Kompatscher, sottolineando come le risorse saranno impiegate per sostenere investimenti strategici e servizi per la popolazione.

Tra gli interventi più rilevanti figura l'estinzione anticipata di prestiti per circa 411 milioni di euro, operazione che consentirà di ridurre drasticamente il debito provinciale e di risparmiare, negli anni futuri, milioni di euro di interessi.

Importanti investimenti riguardano anche il patrimonio pubblico e l'innovazione. Sono previsti 20 milioni di euro per l'acquisto degli ex edifici SIP, che saranno destinati ai Comuni per finalità pubbliche, e 22,5 milioni di euro per ricerca e innovazione al NOI Techpark. A Brunico vengono inoltre stanziati 1,5 milioni per la progettazione della nuova Casa Michael Pacher.

Sul fronte della sicurezza del territorio, la Provincia destina 51 milioni di euro alla protezione civile, con interventi contro alluvioni, frane e altri rischi naturali, oltre a 11,5 milioni per il risanamento dei rifugi alpini.

Proseguono anche gli investimenti per l'efficientamento energetico del patrimonio provinciale. Sono previsti 40 milioni di euro per il risanamento di edifici pubblici, scuole e strutture sanitarie, mentre ulteriori risorse saranno dedicate alla progettazione della nuova sede dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima.

Nel settore della mobilità vengono stanziati 4 milioni di euro per le piste ciclabili. Per il trasporto ferroviario sono previsti interventi di adeguamento dei treni FLIRT ai nuovi sistemi europei di segnalamento e ai collegamenti transfrontalieri, oltre a 30 milioni di euro destinati al deposito ferroviario per garantire in futuro manutenzione e gestione autonome. Previsti fondi anche per la manutenzione dei ponti e il trasporto pubblico.

Alla sanità sono destinati 25 milioni di euro per il proseguimento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale di Bolzano, mentre 20 milioni serviranno ad anticipare il pagamento delle liquidazioni dei dipendenti pubblici.

Nel comparto dell'istruzione aumentano le risorse per gli insegnanti di sostegno e per il personale delle scuole dell'infanzia, con l'obiettivo di ampliare i servizi e gli orari di apertura.

Un altro capitolo significativo riguarda la transizione energetica: la Provincia mette a disposizione 40 milioni di euro aggiuntivi per incentivare impianti fotovoltaici, pompe di calore e altri interventi di efficientamento energetico nelle abitazioni private.

Previsti inoltre nuovi investimenti per lo sport, tra cui il futuro impianto del ghiaccio di Vipiteno, e 6 milioni di euro per la tutela dei beni culturali.

Sul versante sociale vengono stanziati 45 milioni di euro aggiuntivi per rafforzare le politiche a favore delle famiglie, incrementando le risorse per l'assegno familiare provinciale, le tariffe delle Tagesmutter e i servizi di assistenza pomeridiana.

Infine, la Provincia destina 35 milioni di euro in più all'edilizia abitativa agevolata, per rispondere all'aumento delle richieste registrato dopo l'entrata in vigore della nuova normativa sul settore.

"Con questo assestamento di bilancio investiamo in modo mirato nella mobilità, nella tutela del clima, nell'istruzione, nella famiglia e nell'edilizia abitativa, rafforzando allo stesso tempo la stabilità finanziaria della Provincia", ha concluso il presidente Arno Kompatscher.