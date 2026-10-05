BOLZANO. Trascorrere fino a sei mesi all'estero al fianco di un imprenditore esperto, confrontarsi con mercati diversi e tornare a casa con nuove competenze e contatti internazionali. È l'opportunità offerta da Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE), il programma di mentoring imprenditoriale internazionale cofinanziato dalla Commissione europea e rivolto a chi vuole avviare un'attività o ha iniziato da poco il proprio percorso imprenditoriale.

I partecipanti possono trascorrere da uno a sei mesi presso un'impresa all'estero, lavorando al fianco di un Host Entrepreneur con almeno tre anni di esperienza nella gestione di un'azienda o di una start-up. L'obiettivo è conoscere da vicino l'organizzazione di un'impresa, esplorare nuovi modelli commerciali e affinare la propria idea. «Il confronto internazionale permette di ampliare i propri orizzonti e di raccogliere stimoli preziosi per il proprio percorso imprenditoriale», sottolinea Luca Filippi, vicesegretario generale della Camera di commercio di Bolzano.

In Alto Adige possono partecipare come New Entrepreneurs sia le persone intenzionate ad avviare un'attività sia gli imprenditori che operano da meno di tre anni. Il programma è aperto anche agli imprenditori altoatesini più esperti, che possono candidarsi come aziende ospitanti e mettere le proprie conoscenze a disposizione della nuova generazione. Per chi parte è previsto inoltre un contributo economico, di importo variabile in base alla destinazione scelta.

Le opportunità comprendono tutti gli Stati dell'Unione europea e gli altri Paesi aderenti al Single Market Programme. Dal 2025 si sono aggiunte anche destinazioni come Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Singapore. Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio Progetti UE della Camera di commercio di Bolzano: referente Francesco Tosi, telefono 0471 945 544, e-mail een@camcom.bz.it e sito www.camcom.bz.it.