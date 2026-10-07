BOLZANO. È l’Alto Adige a guidare la classifica italiana dei depositi bancari per abitante. A maggio 2026 la provincia di Bolzano registra una media di circa 30.804 euro pro capite, davanti a Milano, ferma a 28.013 euro. Un valore nettamente superiore alla media nazionale di 19.812 euro, cresciuta del 4,3% rispetto al 2021.

Alle spalle di Bolzano e Milano si collocano Piacenza, con 27.154 euro per abitante, e Sondrio, con 26.135 euro. Trento occupa il quinto posto con 25.414 euro. Il primato si conferma anche nella graduatoria regionale: il Trentino-Alto Adige raggiunge 27.737 euro pro capite, seguito da Lombardia, con 23.809 euro, e Valle d’Aosta, con 23.476.

Il quadro mostra forti differenze territoriali: al Nord i depositi medi raggiungono 22.702 euro per abitante, mentre nelle Isole si fermano a 13.049 euro. Gli incrementi più consistenti rispetto al 2021 si registrano però proprio nelle Isole, con il +11,1%, e al Sud, con il +9,4%. Al Nord la crescita è dell’1,3%: le aree partite da livelli inferiori recuperano terreno, pur mantenendo un ampio divario.

Il primato altoatesino va comunque letto come un dato sui depositi bancari, che non rappresentano da soli una misura della ricchezza complessiva. L’aumento delle somme accantonate può riflettere una maggiore capacità di risparmio, ma anche prudenza di fronte all’incertezza economica. Più denaro in banca, dunque, non coincide necessariamente con un rafforzamento degli investimenti.