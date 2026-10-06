BOLZANO. Da dove arrivano i beni e i servizi utilizzati dalle imprese altoatesine? Quali settori dipendono maggiormente dalle forniture esterne e quali effetti può avere un aumento della domanda sulla produzione e sull’occupazione? A queste domande rispondono le nuove tavole delle risorse e degli impieghi e le tavole input-output dell’Alto Adige, elaborate dall’Ire, l’Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano, in collaborazione con l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (Irpet).

Il lavoro prende in esame l’anno 2023, il periodo più recente per il quale sono attualmente disponibili i dati necessari, e offre una fotografia delle relazioni che legano i diversi comparti dell’economia altoatesina.

Le tavole delle risorse e degli impieghi consentono innanzitutto di ricostruire la disponibilità di beni e servizi sul territorio, distinguendo tra quelli prodotti in Alto Adige e quelli provenienti da altri territori. Dall’altra parte vengono evidenziati i diversi utilizzi: dai consumi intermedi delle imprese ai consumi finali, dagli investimenti alle esportazioni.

A partire da questi dati vengono costruite le tavole input-output, che permettono di osservare più nel dettaglio le interdipendenze tra i diversi settori economici. In questo modo è possibile capire da quali comparti provengono gli input utilizzati nei processi produttivi e verso quali settori, consumatori o mercati vengono indirizzati i beni e i servizi prodotti.

Uno degli elementi di interesse dello strumento riguarda proprio la possibilità di seguire le catene di approvvigionamento e misurare il peso delle forniture provenienti dall’esterno. Le tavole permettono inoltre di individuare quali settori contribuiscono maggiormente alla creazione di valore aggiunto e redditi sul territorio.

«Le tavole ci consentono di analizzare l’economia altoatesina da diverse prospettive», spiega il direttore dell’Ire Georg Lun. Tra gli aspetti che possono essere approfonditi ci sono la dipendenza dell’Alto Adige dalle forniture esterne e la struttura delle catene di approvvigionamento.

Ma il modello può essere utilizzato anche per valutare gli effetti di eventuali variazioni della domanda. Una maggiore spesa pubblica, un aumento dei consumi dei turisti o altri cambiamenti nella domanda possono infatti produrre conseguenze a cascata sui diversi settori, influenzando la produzione complessiva, il valore aggiunto e l’occupazione.

Le nuove tavole sono accompagnate dal rapporto Ire 1.26, dedicato all’analisi input-output per l’Alto Adige e alle tavole delle risorse e degli impieghi relative al 2023. I materiali sono disponibili sul sito dell’Ire.

I risultati saranno inoltre presentati nel corso di un webinar in programma il 25 novembre 2026, rivolto a istituzioni, enti di ricerca, associazioni economiche, imprese e a tutte le persone interessate. L’incontro si svolgerà in lingua italiana.