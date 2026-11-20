BOLZANO. Le nuove regole europee sugli imballaggi rischiano di mettere in difficoltà le imprese altoatesine, tra costi crescenti, burocrazia e problemi tecnici. L'allarme è arrivato direttamente a Bruxelles, dove rappresentanti delle aziende dell'Alto Adige, della Baviera e dell'Austria hanno partecipato a un tavolo tecnico dedicato al nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, entrato nella fase applicativa il 12 agosto 2026.

All'incontro, organizzato nell'ambito della collaborazione tra le tre Camere di commercio, hanno partecipato anche Florian Baumgartner della Latteria Sociale Merano e Thomas Brandstätter della Hans Zipperle Spa. Presente anche l'europarlamentare Herbert Dorfmann. Al centro del confronto le difficoltà delle aziende nell'adeguarsi alle disposizioni europee, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti e gli obblighi amministrativi.

Per Baumgartner, il problema riguarda la necessità di riprogettare gli imballaggi e modificare gli impianti produttivi, senza disporre di indicazioni operative sufficientemente chiare. Brandstätter ha invece evidenziato le difficoltà legate agli imballaggi multistrato, indispensabili per garantire fino a 24 mesi di conservazione di alcune preparazioni a base di frutta. Le alternative riciclabili potrebbero compromettere la commercializzazione dei prodotti, mentre il trasporto a temperature di -18 gradi comporterebbe maggiori costi ed emissioni.

Lukas Pichler, della Camera di commercio di Bolzano, ha chiesto di ridurre gli oneri burocratici, eliminare l'obbligo di nominare rappresentanti autorizzati e introdurre esenzioni per quantità minime di rifiuti. Le proposte delle imprese sono confluite in un documento congiunto, consegnato ufficialmente alla Commissione europea, con la richiesta di rendere il regolamento più semplice e prevedere deroghe nei casi in cui manchino alternative tecnicamente praticabili.