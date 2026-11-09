BOLZANO. Quasi due milioni di euro destinati ai Comuni dell’Alto Adige per compensare le minori entrate dell’imposta municipale immobiliare. La Giunta provinciale, nella seduta di venerdì 6 novembre 2026, ha approvato un accordo aggiuntivo per la finanza locale che prevede lo stanziamento di 1,94 milioni di euro, risorse messe a disposizione dallo Stato.

Il provvedimento riguarda il mancato gettito dell’IMI dovuto alla modifica del calcolo della rendita catastale degli immobili produttivi. Dal 2016, infatti, i macchinari e gli impianti fissati stabilmente agli edifici, i cosiddetti «imbullonati», possono essere esclusi dalla rendita catastale. Una disposizione introdotta dalla legge di stabilità statale del 2015 che ha determinato una riduzione delle entrate comunali.

Tra i beneficiari, il contributo più consistente spetta al Comune di Egna, che riceverà circa 217mila euro. Seguono Laives, con oltre 201mila euro, e Renon, al quale saranno assegnati quasi 117mila euro. Le somme serviranno a compensare le perdite fiscali registrate dalle amministrazioni locali.

L’accordo ha già ottenuto il via libera del Consiglio dei Comuni. Per completare la procedura saranno necessarie le firme del presidente della Provincia Arno Kompatscher e del presidente del Consiglio dei Comuni Dominik Oberstaller. Successivamente l’Ufficio Finanza locale procederà al trasferimento delle risorse ai singoli enti.