BOLZANO. Intelligenza artificiale, robotica, automazione e nuove tecnologie per rendere le imprese altoatesine più innovative e sostenibili. Confindustria Alto Adige e Fraunhofer Italia hanno sottoscritto un nuovo accordo di cooperazione che rafforza una collaborazione avviata nel 2009, quando l'istituto di ricerca venne fondato a Bolzano con il sostegno della Provincia. L'obiettivo è avvicinare ulteriormente il mondo della ricerca alle esigenze concrete delle aziende, sviluppando soluzioni tecnologiche applicabili ai processi produttivi.

«In qualità di cofondatori di Fraunhofer Italia, fin dall'inizio per noi è stato fondamentale avvicinare il mondo delle imprese a quello della ricerca», spiega Alexander Rieper, presidente di Confindustria Alto Adige. «Le esperienze degli ultimi anni hanno dimostrato che da questo confronto possono nascere spinte concrete all'innovazione». La nuova intesa punta in particolare sull'intelligenza artificiale applicata, sulle tecnologie di assistenza basate sull'IA, sulla produzione digitale, sui sistemi meccatronici e sulla robotica, senza trascurare la sostenibilità e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

La collaborazione ha già prodotto risultati attraverso lo European Digital Innovation Hub DIS-HUB, nell'ambito del quale sono stati realizzati dieci progetti insieme ad aziende del territorio. Le imprese hanno potuto confrontarsi direttamente con i ricercatori per individuare problemi specifici e sperimentare possibili soluzioni. «Per la ricerca applicata, la vicinanza alla pratica aziendale è fondamentale», sottolinea Dominik Matt, direttore di Fraunhofer Italia. «Il dialogo continuo con le imprese locali ci permette di comprendere quali sono le reali sfide imprenditoriali sulle quali lavorare».

Il prossimo passo sarà il lancio di DIS-HUB 2.0, previsto nel 2027, con nuove opportunità per le aziende interessate alla trasformazione digitale. «Invitiamo le imprese a partecipare con i propri progetti concreti di digitalizzazione e innovazione», afferma Mirco Marchiodi, direttore di Confindustria Alto Adige. Fraunhofer Italia, che dal 2017 ha sede al NOI Techpark di Bolzano, continuerà così a mettere le proprie competenze scientifiche a disposizione del tessuto economico locale, favorendo lo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili.