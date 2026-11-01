BOLZANO. Nuova scadenza fiscale in arrivo per migliaia di contribuenti. Lunedì 30 novembre 2026 è il termine per versare il secondo o unico acconto dell’Irpef e della cedolare secca relativo all’anno in corso. A ricordarlo è il CAAF CGIL-AGB, che invita lavoratori, pensionati e contribuenti a verificare gli importi dovuti per evitare errori, sanzioni e interessi.

L’adempimento riguarda le persone fisiche per le quali dalla dichiarazione dei redditi risulta un acconto da versare. Chi ha presentato il modello Redditi Persone fisiche oppure il 730 senza sostituto d’imposta deve effettuare il pagamento tramite modello F24. Il secondo o unico acconto va corrisposto in un’unica soluzione.

Diversa la situazione per lavoratori dipendenti e pensionati che hanno presentato il modello 730 con sostituto d’imposta. In questo caso l’importo viene trattenuto direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico sulla retribuzione o sulla pensione di novembre. Il consiglio è controllare attentamente il cedolino e il prospetto di liquidazione della dichiarazione.

L’acconto viene generalmente calcolato sulla base delle imposte versate nell’anno precedente, secondo il cosiddetto metodo storico. Per le persone fisiche il pagamento è normalmente suddiviso in due rate, con quella di novembre che rappresenta ordinariamente il 60% dell’importo complessivo.

Chi prevede di pagare meno imposte nel 2026 può valutare il metodo previsionale, riducendo o azzerando l’acconto se sussistono le condizioni. Una scelta che richiede prudenza: se il versamento risulta insufficiente rispetto all’imposta effettivamente dovuta, possono scattare sanzioni e interessi.

Per chi utilizza il 730 con sostituto d’imposta, il termine ordinario per chiedere la riduzione o l’annullamento dell’acconto era fissato al 10 ottobre.

Il CAAF CGIL-AGB raccomanda infine di controllare per tempo la propria situazione fiscale, soprattutto in presenza di variazioni del reddito o di contratti di locazione, rivolgendosi agli sportelli di assistenza in caso di dubbi.