BRESSANONE. L'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo dell'industria e anche le aziende altoatesine stanno sperimentando nuove applicazioni. Se ne è parlato giovedì, 15 ottobre, alla Durst Group di Bressanone, dove oltre 80 tra imprenditori, imprenditrici e dirigenti hanno partecipato alla quinta edizione di SHE innovates, l'iniziativa promossa da Confindustria Alto Adige. Al centro dell'incontro, intitolato Woman. Industry. AI, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e il contributo delle donne ai processi di innovazione.

«Nelle imprese industriali ci sono molte donne che, con le loro competenze, contribuiscono in modo determinante all'innovazione», ha sottolineato Evelyn Kirchmaier, vicepresidente di Confindustria Alto Adige con delega all'imprenditorialità femminile. L'obiettivo dell'iniziativa è valorizzare queste professionalità, favorendo il confronto tra imprenditori e manager. A offrire una prospettiva sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale è stata Giulia Baccarin, ingegnere biomedico e fondatrice del progetto MIPU Predictive Hub, impegnato nello sviluppo di sistemi di previsione e analisi per l'industria.

Spazio anche alle esperienze delle imprese altoatesine. Tatjana Finger, amministratrice delegata di consult4AI, Wolfgang Alber, CEO di Alber, e Claudia Oberrauch, responsabile del Translation Management di TechnoAlpin, hanno illustrato applicazioni concrete dell'intelligenza artificiale nelle rispettive attività. Gli interventi sono stati moderati da Eva Ogriseg, CEO di tba network. La Durst Group ha inoltre presentato Kyveris, il nuovo sistema basato sull'intelligenza artificiale, mostrando ai partecipanti il proprio Democenter e gli sviluppi della startup Allsides.

Il confronto ha evidenziato come l'innovazione tecnologica rappresenti una sfida per la competitività delle aziende, senza però sostituire il valore delle competenze umane. «È fondamentale stare al passo con i tempi e considerare queste tecnologie come strumenti. Tuttavia, l'essere umano rimane la risorsa più preziosa», ha concluso Kirchmaier, ricordando che spetta alle persone decidere come utilizzare l'intelligenza artificiale.