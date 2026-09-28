BOLZANO. Tornano a scendere, anche se leggermente, i tassi dei prestiti personali. A settembre 2026 il TAEG medio delle pratiche erogate si attesta all’8,38%, 14 punti base in meno rispetto ad agosto. È quanto emerge dall’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it. Sul fronte della cessione del quinto, il tasso medio resta stabile al 7,13% per i dipendenti privati, scende al 5,35% per quelli pubblici e sale invece al 7,69% per i pensionati.

In Alto Adige l’importo medio richiesto attraverso un prestito personale è di 9.173 euro, inferiore ai 12.271 euro registrati nella provincia di Trento. A Bolzano anche il periodo di restituzione risulta più breve: in media 4 anni e 8 mesi, contro i 5 anni e 3 mesi del Trentino. Più alta, invece, l’età media di chi presenta una richiesta: 46 anni in provincia di Bolzano, mentre a Trento la media è di 41 anni.

A livello regionale, la principale ragione per cui si chiede un finanziamento è la necessità di liquidità, che rappresenta il 38,7% delle domande. Seguono l’acquisto di un’auto usata, con il 21,8%, e il consolidamento dei debiti, al 15,3%. Gli importi più consistenti riguardano la ristrutturazione della casa, con una media di 17.057 euro, e il consolidamento, con 16 mila euro. Per viaggi e vacanze la richiesta media si ferma invece a 3.500 euro.

Scenario diverso per la cessione del quinto, dove è proprio Bolzano a registrare gli importi più elevati: in provincia la richiesta media raggiunge 22.774 euro, contro i 18.501 euro di Trento. In Alto Adige la durata media del finanziamento è di 7 anni e l’età dei richiedenti si attesta a 34 anni. Nel complesso regionale, il 63,6% delle domande arriva da dipendenti privati, il 27,3% da dipendenti pubblici e il 9,1% da pensionati. Per questi finanziamenti la somma media richiesta raggiunge 21.220 euro.