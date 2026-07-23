BOLZANO. L’assestamento di bilancio approvato il 22 luglio dal Consiglio provinciale di Bolzano lancia un segnale chiaro anche nel settore dell’edilizia abitativa: 35 milioni di euro sono stati destinati in particolare agli incentivi per le agevolazioni edilizie e all’edilizia abitativa di utilità sociale.

«Con la Riforma Abitare, la Provincia autonoma di Bolzano ha avviato una delle più grandi campagne di investimenti degli ultimi decenni nel settore dell’edilizia abitativa», sottolinea l’assessora provinciale all’Edilizia abitativa Ulli Mair.

«I 35 milioni di euro ora stanziati nell’ambito dell’assestamento di bilancio garantiscono la copertura del maggiore fabbisogno di contributi e finanziamenti per l’anno in corso», spiega Ulli Mair.

L’assessora provinciale ricorda che, nell’ambito del pacchetto di misure della Riforma Abitare, volto a creare e garantire alloggi per la popolazione locale, i programmi di sostegno esistenti sono stati ottimizzati, rendendoli meno burocratici, più accessibili e finanziariamente potenziati.

Tra le misure principali figurano la riforma del modello Risparmio Casa e la nuova regolamentazione dei contributi per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa.

Sono state inoltre create nuove opportunità di sostegno, tra cui il modello dell’edilizia abitativa di utilità sociale, come nuovo terzo pilastro del mercato locativo, e il mutuo agevolato, che integra i tradizionali incentivi all’edilizia abitativae il risparmio casa.

I 35 milioni di euro saranno utilizzati principalmente per potenziare le linee di bilancio relative ai contributi per l’acquisto, la costruzione e il recupero di alloggi, oltre che per l’edilizia abitativa di utilità sociale.

«Un’attenzione particolare è rivolta al sostegno delle giovani generazioni», prosegue Ulli Mair. «Grazie all’aumento dei fondi, il percorso verso la casa di proprietà dovrebbe essere notevolmente facilitato», afferma l’assessora provinciale.