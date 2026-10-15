LAIVES. Legata al mondo dell'Automotive, la Röchling Automotive Italia ne subisce gli alti e bassi del mercato e la situazione attuale non è delle migliori a livello internazionale. È di ieri la notizia che, presso lo stabilimento di Laives, nella settimana fra il 26 e il 31 ottobre, verrà applicata la cassa integrazione "a zero ore", una misura concordata con i rappresentanti sindacali Rossana Rolando (Cgil-Agb), Ivan Munerati (Femca Sgb-Cisl) e Francesco Mongioi (Uiltec Uil-Sgk) dopo un confronto di approfondimento della situazione che registra un calo degli ordini dovuto - appunto - alla crisi del settore automobilistico a livello europeo.



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