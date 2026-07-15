BOLZANO. La redazione della rivista economica «Forbes Italia» descrive così i criteri alla base della selezione delle 100 donne: «Sono donne che si distinguono per talento, determinazione e capacità di leadership, contribuendo con il loro operato al progresso del Paese».

Nell’edizione del 14 luglio 2026, Ruth Oberrauch, recentemente nominata presidente del Gruppo Oberalp, è entrata a far parte della prestigiosa lista stilata da Forbes Italia. È la prima imprenditrice altoatesina a essere inclusa in questa selezione.

«È stato un riconoscimento del tutto inaspettato, che mi ha colto di sorpresa», racconta la presidente quarantenne di Oberalp. «Non ero stata informata né del processo di selezione né dell’esito finale. Abbiamo scoperto l’inserimento nella lista solo sfogliando l’edizione appena pubblicata».

Lo scorso 1° giugno Ruth Oberrauch ha assunto la presidenza del Gruppo Oberalp, raccogliendo il testimone dal padre. Con sede a Bolzano, il Gruppo è una realtà internazionale specializzata nel mondo della montagna e riunisce sei marchi propri, tra cui Salewa, Dynafit, LaMunt ed Evolv. Accanto ai propri brand, Oberalp distribuisce in Italia e a livello internazionale undici marchi sportivi di rilievo, tra cui Under Armour, Fischer e Falke.

Tra i progetti più innovativi sviluppati da Ruth Oberrauch figura LaMunt, il marchio di abbigliamento e attrezzatura per la montagna pensato da donne per le donne, lanciato quattro anni fa come start-up. Nelle ultime settimane, inoltre, il Gruppo Oberalp ha ampliato ulteriormente il proprio portafoglio assumendo la distribuzione in Italia del marchio svizzero Blackroll e quella europea del brand americano DIADEM, specializzato in racchette da padel e tennis.