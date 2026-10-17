BOLZANO. La provincia di Bolzano è quarta in Italia per l'importo medio dell'Irpef versata dai contribuenti. Nel 2024 ogni contribuente altoatesino ha pagato mediamente 6.975 euro di imposta sul reddito delle persone fisiche, ben 1.187 euro in più rispetto alla media nazionale, ferma a 5.788 euro. È quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre, che colloca l'Alto Adige tra i territori con il prelievo medio più elevato del Paese.

Davanti a Bolzano si trovano soltanto Milano, che guida la classifica nazionale con 9.066 euro per contribuente, Roma con 7.536 euro e Monza-Brianza con 7.100 euro. Alle spalle dell'Alto Adige si piazza Bologna, con 6.846 euro. Il dato bolzanino supera dunque di circa il 20,5% la media italiana, confermando la posizione della provincia nella parte alta della graduatoria fiscale nazionale.

A spiegare questo risultato è soprattutto il livello dei redditi dichiarati. Bolzano, infatti, è quinta in Italia per reddito complessivo medio, con 29.846 euro per contribuente. La classifica è guidata da Milano con 34.803 euro, seguita da Bologna, Monza-Brianza e Lecco. Secondo la Cgia, il legame tra redditi e imposte è determinato dalla progressività del sistema fiscale: chi guadagna di più versa generalmente un importo maggiore di Irpef. Il dato, quindi, non significa necessariamente che in Alto Adige si applichino aliquote più elevate rispetto al resto d'Italia.

L'analisi si inserisce in un quadro nazionale caratterizzato da un aumento della pressione fiscale, che nel 2026 dovrebbe raggiungere il 43%, contro il 42,9% del 2025 e il 41,6% del 2022. La Cgia sottolinea tuttavia che l'incremento non corrisponde automaticamente a maggiori imposte per tutte le famiglie: negli ultimi quattro anni gli interventi fiscali hanno prodotto, secondo lo studio, un alleggerimento netto di 33,3 miliardi di euro per i nuclei familiari. A contribuire all'aumento delle entrate sono stati anche la crescita dell'occupazione, i rinnovi contrattuali e il maggiore prelievo su banche, assicurazioni e grandi imprese.