SILANDRO. Più collaborazione tra imprese e amministrazioni locali per sostenere la crescita economica della Val Venosta. È il messaggio emerso dall'incontro organizzato dal Comprensorio Val Venosta di Confindustria Alto Adige con i rappresentanti dei Comuni del territorio, ospitato nei giorni scorsi nella sede di BSV Srl a Silandro.

Sul tavolo diversi temi strategici per il futuro della valle: mobilità, programmi di sviluppo comunale, semplificazione burocratica, disponibilità di alloggi a costi sostenibili e integrazione dei lavoratori provenienti dall'estero. Questioni che, secondo i partecipanti, richiedono un confronto costante tra il mondo produttivo e le istituzioni.

A sottolineare il peso dell'industria nell'economia locale è stato il rappresentante comprensoriale Enrico Zuliani. In Val Venosta il settore produttivo occupa oltre 4.400 persone, mentre le circa 30 aziende associate a Confindustria Alto Adige danno lavoro a più di 1.850 dipendenti. Numeri che, secondo Zuliani, rendono necessario creare condizioni favorevoli alla crescita delle imprese e alla tutela dell'occupazione.

Tra le priorità indicate c'è soprattutto il miglioramento dei collegamenti. Zuliani ha richiamato la necessità di arrivare a una decisione sulla cosiddetta «grande soluzione dei trasporti nell'Alta Val Venosta», ritenuta indispensabile per rendere più efficiente la mobilità nell'intera valle.

Un altro nodo riguarda il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione. Il direttore di Confindustria Alto Adige, Mirco Marchiodi, ha evidenziato i costi che la burocrazia comporta non soltanto per le aziende, ma anche per cittadini ed enti pubblici. La richiesta è quella di procedure più snelle, semplici e digitalizzate, attraverso un intervento coordinato a livello europeo, nazionale, provinciale e comunale.

L'incontro ha affrontato anche la necessità di favorire la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili e l'inserimento dei collaboratori stranieri nel territorio, aspetti che incidono sulla capacità delle aziende di attrarre e mantenere personale.