BOLZANO. Controlli della Polizia Locale di Bolzano nelle attività economiche della città. Nell'ambito delle verifiche programmate per garantire la tutela dei consumatori e il rispetto della normativa, il Nucleo Attività Economiche ha accertato alcune violazioni in un salone di estetica, contestando illeciti amministrativi per un importo complessivo di 5.000 euro.

Nel corso dell'ispezione gli agenti hanno verificato che i dipendenti della struttura stavano svolgendo prestazioni di estetista in assenza del responsabile tecnico artigiano, figura che la normativa provinciale sull'artigianato prevede debba essere presente durante lo svolgimento dell'attività.

La presenza del responsabile tecnico è infatti obbligatoria per garantire la corretta esecuzione dei trattamenti, la tutela dei consumatori e il regolare esercizio dell'attività, come stabilito dalle disposizioni provinciali che disciplinano il settore dell'estetica.

La Polizia Locale di Bolzano ha annunciato che i controlli sulle attività economiche del territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane. L'obiettivo è verificare il rispetto della normativa vigente, assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nel mercato e tutelare sia gli operatori che rispettano le regole sia i cittadini che usufruiscono dei servizi.