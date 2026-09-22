TRENTO. Cinque aerei in formazione, accompagnati dalle note del Silenzio suonate dal vivo alla tromba, per ricordare Manuel Unterkircher, il pilota altoatesino morto il 7 settembre 2026 in un tragico incidente con l’aliante durante un allenamento. Il volo commemorativo ha chiuso domenica 20 settembre la dodicesima edizione di Festivolare, la manifestazione aeronautica organizzata a Trento.

L’allenamento durante il quale Unterkircher ha perso la vita serviva proprio a preparare la sua partecipazione all’evento. Insieme agli organizzatori del Consorzio Kilometro Azzurro – Distretto aeronautico trentino e dell’Aeroclub Bolzano, cinque piloti hanno quindi deciso di rendergli omaggio eseguendo la suggestiva formazione chiamata “Missing Man”, tradizionalmente utilizzata per commemorare un aviatore scomparso.

Al passaggio dei cinque velivoli si sono uniti anche quattro aerei del team acrobatico ceco Flying Bulls Aerobatics Team, trasformando il momento conclusivo in un grande tributo collettivo. La formazione era composta da cinque RV-8 della Van’s Aircraft, aeroplani costruiti dagli stessi piloti che oggi li conducono.

In volo c’erano Enrico Musto di Bolzano, Luca Perazzolli di Trento, Francesco Dante di Rovereto, Max Coser di Levico e Luigi Rossi di Parma. Le immagini della commemorazione sono state realizzate e messe a disposizione da Empact Media di Trento: un ultimo saluto affidato al rombo dei motori e alla musica, nel ricordo del pilota che avrebbe dovuto prendere parte alla manifestazione.