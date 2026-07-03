MERANO. Proseguono gli interventi dopo la frana che domenica ha interessato il Rio Weissplatter. Al momento sono ancora due gli edifici inagibili: uno in via Castelgatto, dove vivono due persone, e uno in via Lungo Rio Nova, abitato da sette residenti.

Nella giornata di oggi l'ingegner Oswald Holzner avvierà le verifiche statiche sugli immobili per accertarne la sicurezza e la stabilità. L'esito della perizia è previsto per lunedì e, se i controlli daranno esito positivo, le nove persone evacuate potranno rientrare nelle rispettive abitazioni.

Nel frattempo i Bacini Montani stanno realizzando un vallo di protezione nelle vicinanze dei due edifici, con l'obiettivo di ridurre il rischio legato a eventuali nuovi movimenti del versante.

Sul fronte della viabilità, dopo la riapertura della strada provinciale 8 avvenuta nella serata di ieri, oggi alle 17 è prevista anche la riapertura del tratto di via Castelgatto compreso tra il poligono di tiro e la rotatoria con la provinciale. Resta invece chiuso il tratto più a sud della strada, in direzione Montefranco.

Rimane infine interdetto al pubblico il parcheggio adiacente al poligono di tiro, attualmente utilizzato come area logistica per i mezzi e le attrezzature impiegati nelle operazioni di sgombero e pulizia della zona interessata dalla frana. (foto vigili del fuoco)