BOLZANO. Rafforzare il dialogo tra imprese, condividere esperienze e costruire una rete capace di affrontare insieme le sfide del futuro. Con questi obiettivi il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alto Adige ha partecipato a un viaggio di studio in Tirolo, dove ha incontrato i rappresentanti della Junge Industrie dell'Associazione degli industriali tirolese. L'iniziativa ha confermato come le imprese dei due territori siano chiamate a confrontarsi con temi comuni, dall'innovazione alla digitalizzazione, fino alla sostenibilità e alla mobilità lungo l'asse del Brennero.

Nel corso degli incontri è emersa la necessità di rafforzare la competitività internazionale di Alto Adige e Tirolo, puntando anche sulla capacità di trattenere e attrarre giovani talenti attraverso opportunità professionali qualificate. La delegazione ha inoltre visitato due realtà industriali di rilievo internazionale, la manifattura Swarovski di Wattens e lo stabilimento Liebherr di Telfs, dove i partecipanti hanno potuto osservare da vicino processi produttivi innovativi e tecnologie avanzate.

«Il dialogo diretto con i colleghi del Tirolo ha dimostrato che condividiamo molte delle stesse sfide, soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni», ha affermato Melanie Pernthaler, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alto Adige. «Le visite alle aziende hanno confermato che un'industria innovativa e aperta al mondo può offrire ai giovani, dopo una formazione di qualità, concrete opportunità di crescita professionale nei territori di origine».

Anche il presidente della Junge Industrie, Eduard Fröschl, ha sottolineato il valore dello scambio transfrontaliero, definendolo «un esempio concreto di Europa vissuta». Entrambi i gruppi hanno infine evidenziato come la competitività delle imprese debba essere accompagnata da condizioni favorevoli per i giovani, tra cui alloggi accessibili, istruzione di qualità, servizi per l'infanzia, retribuzioni adeguate e un contesto capace di offrire opportunità di sviluppo personale e professionale.