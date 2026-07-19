VALLE AURINA. Sei giorni tra sentieri, boschi e rifugi della Valle Aurina all'insegna dell'inclusione e della condivisione. Dal 5 al 10 luglio un gruppo di persone non vedenti e ipovedenti dell'Associazione Omero di Bergamo ha partecipato alla tradizionale "Settimana Verde", ospite della sezione di Brunico del Cai.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie all'impegno di diciassette volontari coordinati dal presidente Vittorio De Zordo, che hanno accompagnato gli ospiti lungo facili strade forestali, alla scoperta del territorio e delle sue baite. Ogni giornata si è conclusa con la degustazione di piatti tipici della cucina altoatesina.

Tra i momenti più significativi della settimana c'è stata l'escursione alla prima cascata di Riva di Tures, oltre agli appuntamenti conviviali organizzati nelle malghe. Alla malga Holzerböden il gestore ha improvvisato un concerto di fisarmonica con melodie tirolesi, coinvolgendo i partecipanti in canti e balli. Un'altra serata è stata animata dallo stesso De Zordo, che ha accompagnato alla chitarra alcuni celebri brani della musica italiana.

Al termine dell'esperienza il presidente dell'Associazione Omero, Dario Merelli, ha ringraziato il Cai di Brunico e tutti i volontari per l'accoglienza, la disponibilità e lo spirito di amicizia dimostrati. De Zordo ha ricambiato il ringraziamento ai soci che hanno dedicato il proprio tempo all'iniziativa, sottolineando il valore umano e sociale di un progetto che continua a rafforzare la collaborazione tra le due associazioni.