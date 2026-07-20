ROMA. "Vannacci che ordina la mia morte e di altri 'nemici' politici.

Questo è il contenuto di un video realizzato con l'AI nello scenario dell'antica Roma e condiviso dal cosiddetto 'generale', con la g molto minuscola. Un messaggio che incita alla violenza e rischia di incitare i più fanatici".

Lo sottolinea in un post su Facebook il leader M5s Giuseppe Conte a proposito del video realizzato con l'AI che si trova, tra l'altro, sul profilo Ig della moglie del leader di FnV che vede Vannacci vestito da imperatore in un anfiteatro romano con Giorgia Meloni e Ignazio La Russa.

Al centro, legati con una corda Elly Schlein e Giuseppe Conte, e Romano Prodi e Laura Boldrini. Il popolo urla dagli spalti e la moglie di Vannacci, vestita da imperatrice fa un dito medio (come accaduto di recente a Viareggio sentendo un'esecuzione di 'Bella ciao').

Realizzato con l'intelligenza artificiale, le opposizioni insorgono: "Istiga alla violenza"

Vannacci ordina l'esecuzione con una falce e un martello, la stessa che "non hanno mai usato". A mettere mano ai due strumenti, dopo che gli cade a terra il gelato, è l'imprenditore vannacciano Giuseppe Barboni protagonista di recente di un pestaggio a San Benedetto del Tronto. "Anni di servizio nelle istituzioni, nell'esercito - dice Conte - e questo è il suo senso dell'onore, la sua sensibilità istituzionale. Questa è la campagna elettorale che ci aspetta? - aggiunge Conte - Proprio oggi Vannacci si è dichiarato disponibile a fare un accordo scritto con Meloni. È con questi qui che Meloni, La Russa (anche loro evocati nel video), Tajani e Salvini faranno un accordo? Meloni anche in questo caso "non condanni e non condividi"? Ci dobbiamo preparare al ritorno della mitologia della violenza, alla rigida gerarchia sociale, come nell'esercito? In Italia ci siamo già passati. Se pensate di intimorirci, sappiate che non ci fate paura", conclude.