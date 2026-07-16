BOLZANO. A giugno 2026 l'inflazione a Bolzano resta su livelli elevati. L'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) registra infatti un aumento dello 0,1% rispetto a maggio e del 3,4% rispetto a giugno dello scorso anno, lo stesso valore rilevato nel mese precedente.

Sul fronte congiunturale, l'incremento più consistente riguarda la divisione Prodotti alimentari e bevande analcoliche, che segna un +0,9%. Seguono Ricreazione, sport e cultura (+0,4%), Bevande alcoliche e tabacchi e Trasporti, entrambe in crescita dello 0,3%.

In calo rispetto a maggio risultano invece le spese per Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (-0,6%), i Servizi di ristorazione e alloggio (-0,3%) e la divisione Assistenza alla persona, protezione sociale e altri beni e servizi (-0,1%). Restano invece invariati i prezzi di sanità, informazione e comunicazione e servizi di istruzione.

Guardando all'andamento su base annua, gli aumenti più marcati interessano la divisione Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, che cresce del 7,8%. Seguono Trasporti e Servizi di ristorazione e alloggio (+3,8%) e Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+3,6%).

In controtendenza, rispetto a giugno 2025 diminuiscono i prezzi della divisione Informazione e comunicazione (-1,4%) e dei Servizi finanziari e assicurativi (-0,7%). Nessuna delle divisioni di spesa è rimasta invariata nel confronto con lo stesso mese dell'anno precedente.