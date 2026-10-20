(ANSA) - LONDRA, 21 OTT - E' un bilancio da sold out quello del concerto che ha suggellato ieri sera la presentazione a Londra - per la prima volta direttamente sul palco - dell'intera tracklist del nuovo album di Cesare Cremonini, 'Amateur'. Disco d'ispirazione rock e di cesura da sé che il 46enne artista bolognese propone ad un tempo come una sfida e come "un nuovo debutto": a 27 anni di distanza dall'esordio vero, nemmeno 20enne, nella stagione lontana dei Lunapop. Una sfida a cui la grande comunità italo-londinese e la platea dell'O2 Shepherd's Bush Empire, storico teatro calcato in passato a ovest della capitale britannica da autentiche leggende mondiali della musica d'oltre Manica, hanno risposto presente. Accompagnato da una super band di musicisti anglosassoni e italiani (in testa il sassofonista Donny McCaslin, già al fianco di David Bowie nel passo d'addio di 'Blackstar'), Cremonini ha dato vita a uno show illuminato dalla musica e dall'oro scintillante degli strumenti. Eseguendo tutti e 11 i brani del nuovo disco. Tre dei quali in duetto annunciato con altrettante guest star: i rapper Salmo e Fabri Fibra (rispettivamente in 'Amateur' e nel singolo 'Paparazzi') e Malika Ayane (complice nel dialogo intimo di 'Cose molto piccole'). Malika ha inoltre concesso, con la sua voce cristallina, il bis di un secondo tete-a-tete con Cesare in una delle due cover fuori programma della scaletta: 'Walk on the wild side', omaggio a Lou Reed, a cui Cremonini ha fatto poi seguire verso fine serata quello a John Lennon con una versione trascinante di 'Stand by me'. Sul palco pure Sig, misterioso polistrumentista e alter ego dalla testa nascosta in un teschio dorato che simboleggia l'immgine stessa del nuovo album. In galleria non sono mancati infine ospiti d'onore e amici vip del cantautore emiliano, come Elisa (ringraziata fra le ovazioni della platea nella sua veste di coautrice di una delle canzoni di 'Amateur', intitolata 'Cavalli da corsa'). O come Valentino Rossi (pronto a unirsi al coro a squarciagola del pubblico nel refrain di 'Stand by me', brano che ha visto Cremonini lasciare piano e chitarra per esibirsi da semi-esordiente anche al sax, in coppia con il nume tutelare McCaslin) . Senza dimenticare altri campioni e personaggi dello sport, da Paolo Di Canio a Stefano Domenicali, patron della Formula 1. (ANSA).