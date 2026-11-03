(ANSA) - L'AQUILA, 03 NOV - Strada dei Parchi spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25, ha disposto la chiusura al traffico, dalle 22 di oggi alle ore 8 di domani, mercoledì 4 novembre, della tratta dell'A25 tra gli svincoli di Pratola Peligna/Sulmona e Bussi/Popoli, in entrambe le direzioni di marcia. Ciò permetterà la demolizione, con microcariche, domattina alle 6.30, dell'impalcato della carreggiata ovest del viadotto Valle dei Fiori, ubicato tra le progr. km 137+190 e km 137+541, in prossimità dello svincolo di Pratola Peligna/Sulmona. L'operazione rientra nell'ambito dei lavori dello stralcio III del commissario straordinario, Marco Corsini, incaricato dal governo dell'adeguamento strutturale per la messa in sicurezza sismica dei viadotti. Strada dei Parchi, società del gruppo Toto, ricorda che il brillamento è previsto alle ore 6,30 per circa mezz'ora. Dalle 6,15 è stata disposta anche l'interdizione dell'accesso all'A25 dello svincolo di Pratola Peligna anche in direzione di Torano e la sospensione della circolazione sulla carreggiata est (direzione Pescara) al km 135+100 circa. Il tratto Pratola Peligna/Sulmona -Bussi/Popoli resterà chiuso fino al completamento delle operazioni di pulizia e bonifica della carreggiata est (direzione Pescara) del viadotto con riapertura prevista entro le ore 8. "Di conseguenza, nei giorni e orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da A14/Pescara e diretti verso Avezzano/A24/L'Aquila/Roma, sarà disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Bussi/Popoli con possibilità di rientrare in A25 dallo svincolo di Pratola Peligna/Sulmona, mentre per i veicoli provenienti da Avezzano/A24/Roma/L'Aquila e diretti verso A14/Pescara, sarà disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo Pratola Peligna/Sulmona con possibilità di rientrare in A25 da Bussi/Popoli usufruendo, in entrambi i casi, della SS5 Tiburtina/Valeria" spiega una nota. (ANSA).