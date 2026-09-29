(ANSA) - MILANO, 29 SET - A2A in risposta alla crisi "energetica del 2022 - che si è ripresentata negli ultimi mesi - fin dal 2023 ha messo a disposizione dei consumatori domestici un'offerta basata sul proprio portafoglio di impianti da fonti rinnovabili che consente di fissare il prezzo di tale energia per 10 anni". "Le offerte Noi2 di A2A Energia e 10 di NeN - prosegue A2a - prevedono prezzi fissi di durata decennale inferiori di circa il 50% rispetto agli attuali livelli del prezzo medio all'ingrosso. Già 135.000 famiglie hanno sottoscritto tali offerte che hanno consentito risparmi significativi. Da Marzo 2026 una soluzione simile proposta anche alle Pmi". (ANSA).