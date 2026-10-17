(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - Accelera la crescita dei prestiti bancari a famiglie e imprese. Come si legge nel rapporto Abi relativo a settembre 2026, il totale dei finanziamenti è salito del 3,7% su base annua contro il +3,5% di agosto. "Prosegue - spiega l'associazione - il percorso di crescita dei prestiti iniziato a marzo 2025. Per le famiglie è il ventunesimo mese consecutivo di incremento e per le imprese è il quindicesimo mese consecutivo di crescita dei prestiti". Ad agosto 2026 i prestiti alle imprese delle banche sono aumentati del 4,2%, mentre quelli alle famiglie del 2,9%. (ANSA).