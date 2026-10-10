(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Abu Mazen, presidente dell'Autorità Palestinese, ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre e fissa la data per le presidenziali e le legislative all'11 settembre 2027. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Il decreto fa seguito a "una decisione del Comitato esecutivo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e a consultazioni con le fazioni e le forze politiche palestinesi, che hanno portato a un consenso nazionale sugli ostacoli posti dalle misure israeliane allo svolgimento delle elezioni nella data precedentemente prevista" scrive Wafa. (ANSA).