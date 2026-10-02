(ANSA) - POTENZA, 02 OTT - 'Accademia dei Futuristi': è il titolo scelto in Basilicata da Futuro Nazionale per un'iniziativa in programma domani, sabato 3 ottobre, dalle ore 9.30, in un poligono di Tolve (Potenza). "Formazione, disciplina e sicurezza al centro - è scritto nel comunicato di presentazione - di una giornata dedicata alla conoscenza e all'utilizzo responsabile delle armi. Una mattinata formativa e sportiva, organizzata in un ambiente controllato e sotto la supervisione di personale qualificato, con l'obiettivo di approfondire la cultura della sicurezza e della responsabilità nell'approccio alle armi". L'incontro "si aprirà con circa un'ora di lezione teorica tenuta dal direttore di tiro, dedicata alle regole fondamentali di sicurezza, al funzionamento dell'arma corta e ai principi generali relativi al suo utilizzo e alla sua corretta gestione. Alla parte teorica seguirà una sessione pratica di familiarizzazione, svolta con l'assistenza degli istruttori. A chiudere la mattinata sarà il 'Trofeo dei Futuristi', una piccola competizione simbolica di precisione, nel rigoroso rispetto delle regole e delle procedure previste dal poligono". "Abbiamo scelto - spiega Giulio Curatella, responsabile regionale di Futuro Nazionale Basilicata - il nome Accademia dei Futuristi perché questa giornata vuole mettere insieme conoscenza, disciplina e responsabilità ,Non vogliamo banalizzare un tema serio né trasformarlo in folklore. Un'arma impone consapevolezza e rispetto delle regole. Prima della precisione viene la disciplina. E prima di ogni altra cosa viene la sicurezza". L'appuntamento "sarà anche un'occasione - è scritto nella nota di Futuro Nazionale Basilicata - di aggregazione e spirito di squadra, attraverso un'esperienza diversa dal consueto, nella quale formazione e attività sportiva procedono insieme". (ANSA).