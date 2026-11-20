(ANSA) - MILANO, 20 NOV - E' stato condannato a 10 anni di reclusione Vincenzo Lanni, 60enne che, il 3 novembre del 2025, accoltellò alla schiena ferendola gravemente una 43enne manager di Finlombarda mentre stava andando a lavoro, in piazza Gae Aulenti, zona dei grattacieli milanesi. Una donna a lui "sconosciuta" e scelta come obiettivo "a caso", come era emerso anche da un video. Lo ha deciso, nel processo con rito abbreviato, la gup di Milano Chiara Valori, riconoscendo l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, contestata dalla pm Maria Cristina Ria. (ANSA).